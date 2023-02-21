Шлангман (Hirshoran) Елена (Лина) Мозисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлангман (Hirshoran) Елена (Лина) Мозисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1898

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1898

Отец: Hirshoran Mozis

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1920

Дочь: Зацарева -Хан- Дина Львовна

Отец ребёнка: Шлангман Лев Израилевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шлангман Израиль Львович

Отец ребёнка: Шлангман Лев Израилевич

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлангман Лев Израилевич

Смерть
1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Кладбище: Еврейское - Преображенское, Участок: 4-3 нов., Место: 119
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