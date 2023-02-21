Шлангман (Hirshoran) Елена (Лина) Мозисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1898
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1898
Отец: Hirshoran Mozis
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1920
Дочь: Зацарева -Хан- Дина Львовна
Отец ребёнка: Шлангман Лев Израилевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Шлангман Лев Израилевич
Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Кладбище: Еврейское - Преображенское, Участок: 4-3 нов., Место: 119