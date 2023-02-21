Игнатовский Николай Филаретович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатовский Николай Филаретович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1865
Костромская губерния
Место жительства
С 1889
Козура, Гридинская волость, Костромской уезд
Место жительства
По 1929
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1929
Кострома, город Кострома, Костромская область
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