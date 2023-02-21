Игнатовский Николай Филаретович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1865
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1865
Костромская губерния
Место жительства
С 1889
Козура, Гридинская волость, Костромской уезд
Место жительства
По 1929
Смерть
1929