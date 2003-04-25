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Лукинов Евгений Артемович
Лукинов Евгений Артемович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
25.04.2003
Пол
Мужской
Отец
Лукинов Артем Владимирович
1978 г.р.
Мать
Вакутина Инна Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2003
Отец:
Лукинов Артем Владимирович
Мать:
Вакутина Инна Викторовна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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