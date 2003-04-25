Лукинов Евгений Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукинов Евгений Артемович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2003

Отец: Лукинов Артем Владимирович

Мать: Вакутина Инна Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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