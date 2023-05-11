Пантелеева Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1908 ст.

Дата смерти

09.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

В разных источниках год и дата рождения указаны по-разному: либо 09.07.1908, либо 09.07.1909, либо 22.07.1914
Рождение ребёнка
08.09.1933

Сын: Ду-Лунь Анатолий Семёнович

Отец ребёнка: Ду-Лунь Семён Семёнович

Деревня Андроново, Ярцевский район, Смоленская область
Год рождения по документам - 1932, фактически - 1933. Вещи и документы были утрачены при эвакуации из Ленинграда. Данные записывали со слов.
Смерть
09.09.1992
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область