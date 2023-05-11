Пантелеева Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1908 ст.
Дата смерти09.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.07.1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В разных источниках год и дата рождения указаны по-разному: либо 09.07.1908, либо 09.07.1909, либо 22.07.1914
Рождение ребёнка
08.09.1933
Сын: Ду-Лунь Анатолий Семёнович
Отец ребёнка: Ду-Лунь Семён Семёнович
Деревня Андроново, Ярцевский район, Смоленская область
Год рождения по документам - 1932, фактически - 1933. Вещи и документы были утрачены при эвакуации из Ленинграда. Данные записывали со слов.
Смерть
09.09.1992
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область