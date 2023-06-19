Заколюкин Яков Васильев
Место рождения
Дата рождения01.10.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1844 ст.
Бракосочетание
14.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
26.04.1865 ст.
Дочь: Степаненкова Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Заколюкина Варвара Семёнова
Рождение ребёнка
29.10.1871 ст.
Мать ребёнка: Заколюкина Варвара Семёнова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заколюкин Алексей Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно