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Заколюкин Яков Васильев

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.10.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1844 ст.

Отец: Заколюкин Василий Васильев

Мать: Заколюкина Параскева Григорьева

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1864 ст.

Жена: Заколюкина Варвара Семёнова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1865 ст.

Дочь: Степаненкова Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Заколюкина Варвара Семёнова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.10.1871 ст.

Сын: Заколюкин Дамиан Яковлев

Мать ребёнка: Заколюкина Варвара Семёнова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Алексей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно