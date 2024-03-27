Каюмова (Мингазова) Ильмира Ильдусовна
Место рожденияд.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Дата рождения07.09.197
ПолЖенский
Отец
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.197
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.198
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности