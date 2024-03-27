Каюмова (Мингазова) Ильмира Ильдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмова (Мингазова) Ильмира Ильдусовна

Место рождения

д.Новые Чечкабы Буинского района ТАССР

Дата рождения

07.09.197

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

198 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.197

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мингазова (Юсупова) Гульбану

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.198

Сын: Каюмов Нафис Наилевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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