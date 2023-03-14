Сысоев Степан Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Степан Терентьев

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Место рождения

д.Сысоевская (Сабанцы)

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сысоев Терентий Петрович

Мать: Сысоева Агафия Семеновна

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сысоев Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия Трефиловна

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Евдокия Трефиловна

п.Сысоевский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трефиловна

Смерть
Неизвестно
г.Вольск
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