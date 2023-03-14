Сысоев Степан Терентьев
Место рожденияд.Сысоевская (Сабанцы)
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Сысоев Терентий Петрович
Мать: Сысоева Агафия Семеновна
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сысоев Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Евдокия Трефиловна
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Евдокия Трефиловна
п.Сысоевский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трефиловна
Смерть
Неизвестно
г.Вольск