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Крутских Лизавета Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутских Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутских Степан Степанович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Крутских) Арина Степановна

Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крутских) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Крутских) Макрида Степановна

Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Крутских) Арина Степановна

Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович

Смерть
Неизвестно

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