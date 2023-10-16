Крутских Лизавета Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Крутских) Арина Степановна
Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крутских) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Крутских) Макрида Степановна
Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Крутских) Арина Степановна
Отец ребёнка: Крутских Степан Степанович
Смерть
Неизвестно