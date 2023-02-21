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Траченко Павел
Траченко Павел
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
1954
Пол
Мужской
Отец
Траченко Михаил Фролович
Около 1911 г.р.
Мать
Траченко (Гордиянова) Мария
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Траченко Михаил Фролович
Мать:
Траченко Мария
Смерть
1954
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