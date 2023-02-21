(Савина) Мария Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Грезова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Грезова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Грезова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1942
Сын: Грезов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович
Смерть
1985