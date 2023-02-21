(Савина) Мария Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савина) Мария Селивёрстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Савин Селивёрст (Сильвестр)

Мать: Шмелёва Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Грезов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Грезова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Грезова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Грезова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
20.03.1942

Сын: Грезов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Грезов Николай Фёдорович

Смерть
1985
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