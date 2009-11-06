Деникаева (Трубникова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1926
Дата смерти06.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1926
Отец: Трубников Андрей
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1952
Дочь: Мирошниченко (Деникаева) Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Деникаев Закарья (Закария) Измайлович (Измаилович)
родилась в Костромской обл., с. Зяблики. родители познакомились в Грозном и жили там какое-то время.
Смерть
06.11.2009