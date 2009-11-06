Деникаева (Трубникова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деникаева (Трубникова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1926

Дата смерти

06.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1926

Отец: Трубников Андрей

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деникаев Закарья (Закария) Измайлович (Измаилович)

Рождение ребёнка
22.12.1952

Дочь: Мирошниченко (Деникаева) Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Деникаев Закарья (Закария) Измайлович (Измаилович)

родилась в Костромской обл., с. Зяблики. родители познакомились в Грозном и жили там какое-то время.
Смерть
06.11.2009

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