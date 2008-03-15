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Лоськов Кирилл Сергеевич
Лоськов Кирилл Сергеевич
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Место рождения
Родники
, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Дата рождения
15.03.2008
Пол
Мужской
Отец
Лоськов Сергей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Лоськова (Рябикова) Татьяна Юрьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2008
Отец:
Лоськов Сергей Владимирович
Мать:
Лоськова Татьяна Юрьевна
Родники
, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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