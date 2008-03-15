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Лоськов Кирилл Сергеевич

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

15.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2008

Отец: Лоськов Сергей Владимирович

Мать: Лоськова Татьяна Юрьевна

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область