Ярош Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ярош Семен Павлович

Мать: Ярош Анна

Смерть
Неизвестно
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