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Ярош Василий Семенович
Ярош Василий Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ярош Семен Павлович
Около 1870 г.р.
Мать
Ярош Анна
Около 1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Ярош Семен Павлович
Мать:
Ярош Анна
Смерть
Неизвестно
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