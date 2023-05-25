Леттиев Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Леттиев Терентий
Мать: Леттиева Дарья И.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Леттиева Марья Ивановна
Мать ребёнка: Леттиева Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Леттиева Марья Васильевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно