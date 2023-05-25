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Леттиев Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Леттиев Терентий

Мать: Леттиева Дарья И.

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Леттиева Марья Ивановна

Мать ребёнка: Леттиева Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Леттиев Федор Иванович

Мать ребёнка: Леттиева Марья Васильевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леттиева Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно