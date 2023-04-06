Булатов Семен Ульянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Булатов Ульян Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Булатова Катерина Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Булатова Катерина Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763