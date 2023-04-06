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Булатов Семен Ульянов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Булатов Ульян Григорьев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Булатова Катерина Дорофеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Булатов Миней Семенов

Мать ребёнка: Булатова Катерина Дорофеева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Катерина Дорофеева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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