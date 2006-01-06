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Суслов Александр Сергеевич
Суслов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.2006
Пол
Мужской
Отец
Суслов Сергей Леонтьевич
1968 г.р.
Мать
Смирная Суслова Татьяна Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2006
Отец:
Суслов Сергей Леонтьевич
Мать:
Смирная Суслова Татьяна Александровна
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