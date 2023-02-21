Розанова (Карпова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1954
Отец: Карпов Александр
Мать: Карпова Валентина
Рождение ребёнка
?.08.1978
Дочь: Верещагина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Розанов Михаил
Бракосочетание
23.02.1979
Муж: Розанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Розанов Михаил