Розанова (Карпова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Карпова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1954

Отец: Карпов Александр

Мать: Карпова Валентина

Рождение ребёнка
?.08.1978

Дочь: Верещагина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Розанов Михаил

Бракосочетание
23.02.1979

Муж: Розанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Розанов Михаил

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