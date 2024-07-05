Шелковникова Ирина (Арина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шелковникова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Шелковников Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шелковников Борис Петрович
Отец ребёнка: Шелковников Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шелковников Симеон Петрович
Отец ребёнка: Шелковников Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шелковников Иван Петрович
Отец ребёнка: Шелковников Пётр Васильевич
Чесноково, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1888
Сын: Шелковников Григорий Петрович
Отец ребёнка: Шелковников Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно