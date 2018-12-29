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Кузьминов Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Дрезден

Дата рождения

24.07.1946

Дата смерти

29.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946

Отец: Кузьминов Василий Иванович

Мать: Кузьминова Ольга Владимировна

Бракосочетание
14.09.1966

Жена: Кузьминова Валентина Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.09.1969

Сын: Кузьминов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Кузьминова Валентина Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.05.1974

Сын: Кузьминов Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Кузьминова Валентина Николаевна

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
29.12.2018
Бобруйск, Могилёвская область
Похоронен 31.12.2018: д. Задомля ( рядом с местом жительства старшего сына Кузьминов Александра Вячеславовича д. Батуринка, ул. Центральная, 30)
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