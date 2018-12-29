Кузьминов Вячеслав Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1946
Дата смерти29.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1946
Бракосочетание
14.09.1966
Рождение ребёнка
24.09.1969
Сын: Кузьминов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Кузьминова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1974
Сын: Кузьминов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Кузьминова Валентина Николаевна
Смерть
29.12.2018
Похоронен 31.12.2018: д. Задомля ( рядом с местом жительства старшего сына Кузьминов Александра Вячеславовича д. Батуринка, ул. Центральная, 30)