Неизвестно (Солодовников) Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Солодовников) Евдокия Прокофьевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.03.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1867

Отец: Солодовников Прокофий Меркульевич

Мать: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
15.05.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Бракосочетание
25.05.1890

Муж: Чеботарёв Зиновий Михайлович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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