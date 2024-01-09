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Новицкий Вячеслав Александрович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

22.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1988

Отец: Новицкий Александр Леонидович

Мать: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.02.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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