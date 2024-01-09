Новицкий Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения22.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1988
Рождение ребёнка
07.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
20.02.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новицкая (Верхотурова) Наталья Александровна