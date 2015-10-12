Нигматуллина Аделина Амировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматуллина Аделина Амировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2015

Отец: Нигматуллин Амир Ильдарович

Мать: Шакирова Лилия Вазиятовна

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