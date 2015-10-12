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Нигматуллина Аделина Амировна
Нигматуллина Аделина Амировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2015
Пол
Женский
Отец
Нигматуллин Амир Ильдарович
1982 г.р.
Мать
Шакирова Лилия Вазиятовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2015
Отец:
Нигматуллин Амир Ильдарович
Мать:
Шакирова Лилия Вазиятовна
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