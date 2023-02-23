Щемяева Фёкла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щемяева Фёкла Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Щемяев Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Щемяев Сергей Фёдоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щемяев Трофим Сергеев

Отец ребёнка: Щемяев Сергей Фёдоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Сергеева

Отец ребёнка: Щемяев Сергей Фёдоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Щемяев Сергей Фёдоров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
65 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щемяев Сергей Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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