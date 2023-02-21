Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989

Отец: Пономарёв Сергей Владимирович

Мать: Пономарёва Елена Павловна 1-я жена

Рождение ребёнка
26.07.2012

Дочь: Дружинина Александра Викторовна

Отец ребёнка: Дружинин Виктор

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.2015

Дочь: Дружинина Эмилия Викторовна

Отец ребёнка: Дружинин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Виктор

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