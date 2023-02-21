Пономарёва-Дружинина Анна Сергеевна (родная дочь Акользиной Елены и приёмная дочь Сергея Пономарева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1989
Рождение ребёнка
26.07.2012
Дочь: Дружинина Александра Викторовна
Отец ребёнка: Дружинин Виктор
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.2015
Дочь: Дружинина Эмилия Викторовна
Отец ребёнка: Дружинин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Виктор