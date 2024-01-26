Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Вычислено 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофей Лукьянович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Варвара Ерофеевна

Отец ребёнка: Ерофей Лукьянович

Смерть
Вычислено 1816
в РС 1816 ей 63, в ИВ 1817 ее муж Ерофей вдов. МК за 1816 отсутствует - вероятно там запись о смерти.

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