Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиВычислено 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Лукьянович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Варвара Ерофеевна
Отец ребёнка: Ерофей Лукьянович
Смерть
Вычислено 1816
в РС 1816 ей 63, в ИВ 1817 ее муж Ерофей вдов. МК за 1816 отсутствует - вероятно там запись о смерти.