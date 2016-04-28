Соколов Семён Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Семён Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.2016

Отец: Соколов Дмитрий Сергеевич

Мать: Соколова Алина

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