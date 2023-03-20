Флягге (Флагге) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлягге (Флагге) Варвара Николаевна

Флягге (Флагге) Варвара Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1894

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Флягге (флагге) Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1898

Сын: Флагге (флягге) Николай Николаевич

Отец ребёнка: Флягге (флагге) Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флягге (флагге) Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флягге (флагге) Николай Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close