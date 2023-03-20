Флягге (Флагге) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1894
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Флягге (флагге) Николай Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1898
Сын: Флагге (флягге) Николай Николаевич
Отец ребёнка: Флягге (флагге) Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Флягге (флагге) Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно