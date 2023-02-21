Солодянкина Стефанида Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина Стефанида Архиповна

Солодянкина Стефанида Архиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1780

Сын: Солодянкин Варфоломей Герасимович

Отец ребёнка: Солодянкин Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Солодянкин Гаврил Герасимович

Отец ребёнка: Солодянкин Герасим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Герасим Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close