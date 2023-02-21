Солодянкина Стефанида Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1780
Сын: Солодянкин Варфоломей Герасимович
Отец ребёнка: Солодянкин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солодянкин Гаврил Герасимович
Отец ребёнка: Солодянкин Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно