Борисов Архип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1830
Дата смерти02.11.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830
Отец: Борисов Петр ?
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Алена Архиповна
Мать ребёнка: Борисова Арина ?
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Борисов Василий Архипович
Мать ребёнка: Борисова Арина ?
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Борисов Константин Архипович
Мать ребёнка: Борисова Арина ?
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Борисов Дмитрий Архипович
Мать ребёнка: Борисова Арина ?
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
25 лет провел на военной службе. Справочно: С 1776 года возраст рекрутов был установлен с 17 до 35 лет, рост не ниже 159см. С 1736 года срок службы офицеров был ограничен 25 годами. Унтер-офицеры из н... Показать все
Смерть
02.11.1907
Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область