Борисов Архип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Архип Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1830

Дата смерти

02.11.1907

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1830

Отец: Борисов Петр ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Алена Архиповна

Мать ребёнка: Борисова Арина ?

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Борисов Василий Архипович

Мать ребёнка: Борисова Арина ?

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Борисов Константин Архипович

Мать ребёнка: Борисова Арина ?

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Борисов Дмитрий Архипович

Мать ребёнка: Борисова Арина ?

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
25 лет провел на военной службе. Справочно: С 1776 года возраст рекрутов был установлен с 17 до 35 лет, рост не ниже 159см. С 1736 года срок службы офицеров был ограничен 25 годами. Унтер-офицеры из н... Показать все
Смерть
02.11.1907
Николаевка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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