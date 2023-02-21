Копылов александр анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1965
Отец: Копылов анатолий
Мать: мария васильевна
Рождение ребёнка
24.05.1987
Сын: Копылов денис александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1992
Дочь: Копылова мария александровна
Мать ребёнка: Момот Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
11.01.1992
Дочь: Копылова мария александровна
Мать ребёнка: Копылова людмила Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно