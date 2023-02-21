Копылов александр анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов александр анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1965

Отец: Копылов анатолий

Мать: мария васильевна

Рождение ребёнка
24.05.1987

Сын: Копылов денис александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1992

Дочь: Копылова мария александровна

Мать ребёнка: Момот Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
11.01.1992

Дочь: Копылова мария александровна

Мать ребёнка: Копылова людмила Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Момот Людмила Валентиновна

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