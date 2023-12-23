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Елизавета Илларионова
Елизавета Илларионова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ларион Данилов
Мать
Параскева Егорова
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Ларион Данилов
Мать:
Параскева Егорова
Смерть
Неизвестно
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