Яранцева Анна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Санников Исай
Мать: Санникова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яранцева Пальмира Павловна
Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яранцев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич
Рождение ребёнка
26.11.1946
Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно