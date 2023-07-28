Яранцева Анна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яранцева Анна Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Санников Исай

Мать: Санникова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яранцева Пальмира Павловна

Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яранцев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яранцев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич

Рождение ребёнка
26.11.1946

Сын: Яранцев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Яранцев Павел Моисеевич

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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