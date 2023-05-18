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Бугаков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Браун Сандра Владимировна

Мать ребёнка: Бугакова Элла Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугакова Лиза Владимировна

Мать ребёнка: Бугакова Элла Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бугакова Элла Викторовна