Агафаподова Ксения
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Косьмин Агафапод
Мать: Яковлева Лукерья
Бракосочетание
05.05.1875 ст.
Муж: Семенов Михаил
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Федор и Владимир Агафаподовы
Рождение ребёнка
21.11.1876 ст.
Дочь: Михайлова Екатерина
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.
Дочь: Михайлова Анна
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.
Сын: Михайлов Афанасий
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Дочь: Михайлова Варвара
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.
Сын: Михайлов Никанор
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Михайлова Акулина
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.
Сын: Михайлов Сергей
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Рождение ребёнка
26.02.1892 ст.
Дочь: Михайловна Евдокия
Отец ребёнка: Семенов Михаил
Смерть
Неизвестно