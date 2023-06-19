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Агафаподова Ксения

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Косьмин Агафапод

Мать: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
05.05.1875 ст.

Муж: Семенов Михаил

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Федор и Владимир Агафаподовы
Рождение ребёнка
21.11.1876 ст.

Дочь: Михайлова Екатерина

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.

Дочь: Михайлова Анна

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.

Сын: Михайлов Афанасий

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.

Дочь: Михайлова Варвара

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.

Сын: Михайлов Никанор

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Михайлова Акулина

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.10.1887 ст.

Сын: Михайлов Сергей

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.02.1892 ст.

Дочь: Михайловна Евдокия

Отец ребёнка: Семенов Михаил

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно