Редругина (Адеева) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Адеева Анна
Рождение ребёнка
04.02.1935
Дочь: Вахрушева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Редругин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
11.11.1940
Дочь: Шумкова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Редругин Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редругин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Редругин Григорий Павлович
Смерть
1965