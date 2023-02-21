Редругина (Адеева) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедругина (Адеева) Ефросинья

Редругина (Адеева) Ефросинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Адеева Анна

Рождение ребёнка
04.02.1935

Дочь: Вахрушева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Редругин Григорий Павлович

Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1940

Дочь: Шумкова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Редругин Григорий Павлович

Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редругин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Редругин Григорий Павлович

Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1965
Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close