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Деревянко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Деревянко Иван Владимирович

Мать: Деревянко (Дубина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.06.1932

Сын: Деревянко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна

Смерть
?.10.1941
Причина смерти: крупозное воспаление легких

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