Деревянко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
12.06.1932
Сын: Деревянко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.06.1936
Дочь: Стрельцова (Деревянко) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко (Помазан) Мария Яковлевна
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: крупозное воспаление легких