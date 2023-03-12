Мулюкина Нурия Хузеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1979
Дочь: Попова Марина Александровна
Отец ребёнка: Нохрин Вячеслав
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулюкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Мулюкин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно