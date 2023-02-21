Твердов Павел Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Иван Михайлов
Мать: Аксинья Ильина
Бракосочетание
11.10.1879
Жена: Иванова Агафия
Рождение ребёнка
03.10.1881
Мать ребёнка: Иванова Агафия
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Иванова Агафия
Рождение ребёнка
18.02.1887
Мать ребёнка: Иванова Агафия
Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно