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Твердов Павел Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Иван Михайлов

Мать: Аксинья Ильина

Бракосочетание
11.10.1879

Жена: Иванова Агафия

Рождение ребёнка
03.10.1881

Сын: Твердов Алексей Павлов

Мать ребёнка: Иванова Агафия

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Иванова Агафия

Рождение ребёнка
18.02.1887

Сын: Терентьев Иван Павлович

Мать ребёнка: Иванова Агафия

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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