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Новак Василий Степанович

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Место рождения

Пинск, Брестская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Новак Стефан

Мать: Груня

Пинск, Брестская область
Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: Новак Надежда Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1930

Дочь: Новак Антонина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Новак Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Новак Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1981
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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