Новак Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Новак Стефан
Мать: Груня
Рождение ребёнка
После 1920
Дочь: Новак Надежда Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1930
Дочь: Новак Антонина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Новак Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1981
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край