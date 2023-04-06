Лобова Февронья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лобов Никита Климентьевич
Отец ребёнка: Лобов Климентий Агапович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Лобов Климентий Агапович
Смерть
Неизвестно