Лобова Февронья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Февронья Тимофеевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лобов Никита Климентьевич

Отец ребёнка: Лобов Климентий Агапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лобов Сидор Климентьевич

Отец ребёнка: Лобов Климентий Агапович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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