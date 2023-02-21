Шныптева (Трапезникова) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шныптева (Трапезникова) Ирина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1985

Отец: Трапезников Юрий Григорьевич

Мать: Трапезникова Любовь Петровна

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