Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Макутонин Пинхус Бенционович
Макутонин Пинхус Бенционович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Макутонин Бенцион Шоломович
1848 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Макутонин Бенцион Шоломович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия