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Феодосия Тимофеевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
04.11.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.11.1894 Чермы Михаил Чермы мать крестьянская дочь Варвара Филипповна Устинова Татьянкина крестьянин Николай Стефанович Чермы крестьянская дочь Феодосия Тимофеевна https:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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