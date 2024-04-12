Феодосия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Восприемник
04.11.1894 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.11.1894 Чермы Михаил Чермы мать крестьянская дочь Варвара Филипповна Устинова Татьянкина крестьянин Николай Стефанович Чермы крестьянская дочь Феодосия Тимофеевна https:... Показать все
Смерть
Неизвестно