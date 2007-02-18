Воротилин Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1945
Дата смерти18.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1945
Отец: Николай
Бракосочетание
19.04.1969
Рождение ребёнка
17.02.1970
Дочь: Воротилина Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Воротилина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1973
Дочь: Воротилина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Воротилина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
27.04.1979
Дочь: Воротилина Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Воротилина Людмила Николаевна
Смерть
18.02.2007
Москва, город федерального значения Москва