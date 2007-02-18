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Воротилин Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Хлебное, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.03.1945

Дата смерти

18.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1945

Отец: Николай

Мать: Воротилина Любовь Митрофановна

Хлебное, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.04.1969

Жена: Воротилина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1970

Дочь: Воротилина Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Воротилина Людмила Николаевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1973

Дочь: Воротилина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Воротилина Людмила Николаевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1979

Дочь: Воротилина Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Воротилина Людмила Николаевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
18.02.2007
Москва, город федерального значения Москва
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