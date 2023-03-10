Коврижных Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Коврижных Дмитрий
Мать: Епистевия Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Гликерья Трофимовна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коврижных Иван
Мать ребёнка: Гликерья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерья Трофимовна
Смерть
Неизвестно