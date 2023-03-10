Коврижных Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Коврижных Дмитрий

Мать: Епистевия Андреевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Гликерья Трофимовна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Гликерья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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