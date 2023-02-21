Никулина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Парасковья Павловна
Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно