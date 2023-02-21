Никулина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина Анна Ивановна

Никулина Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Никулин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close