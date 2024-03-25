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Баринов Василий Андреевич

Место рождения

Лески, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

До 1864

Дата смерти

08.02.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Лески, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова (--) Пелагея Андриановна

Рождение ребёнка
21.10.1901

Сын: Баринов Яков Васильеич

Мать ребёнка: Баринова (--) Пелагея Андриановна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
08.02.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]

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