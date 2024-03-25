Баринов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1864
Дата смерти08.02.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1901
Мать ребёнка: Баринова (--) Пелагея Андриановна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
08.02.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]