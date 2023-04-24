Юров Виктор Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Виктор Агафонович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

08.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946

Отец: Юров Агафон Петрович

Мать: Юрова Мария Михайловна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
19.01.1977

Жена: Юрова Ольга Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрова Ольга Николаевна

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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