Юров Виктор Агафонович
Место рождения
Дата рождения08.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946
Отец: Юров Агафон Петрович
Мать: Юрова Мария Михайловна
Бракосочетание
19.01.1977
Жена: Юрова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
12.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрова Ольга Николаевна
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область