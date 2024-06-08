Timoshkina (Bochkareva) Anna 01.09.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Timoshkina (Bochkareva) Anna

Место рождения

Spiridonovka, Tataria, Russia

Дата рождения

01.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Timoshkina) Elizaveta

Отец ребёнка: Timoshkin Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Timoshkin Vasiliy

Отец ребёнка: Timoshkin Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Timoshkina) Elena

Отец ребёнка: Timoshkin Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Timoshkin Michail

Отец ребёнка: Timoshkin Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Timoshkina) Evdokij

Отец ребёнка: Timoshkin Ivan

Бракосочетание
09.02.1916

Муж: Timoshkin Ivan

Spiridonovka, Tataria, Russia
Смерть
Неизвестно

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