Timoshkina (Bochkareva) Anna
Место рожденияSpiridonovka, Tataria, Russia
Дата рождения01.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Timoshkina) Elizaveta
Отец ребёнка: Timoshkin Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Timoshkin Vasiliy
Отец ребёнка: Timoshkin Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Timoshkina) Elena
Отец ребёнка: Timoshkin Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Timoshkin Michail
Отец ребёнка: Timoshkin Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Timoshkina) Evdokij
Отец ребёнка: Timoshkin Ivan
Бракосочетание
09.02.1916
Муж: Timoshkin Ivan
Spiridonovka, Tataria, Russia
Смерть
Неизвестно