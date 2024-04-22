Нижник (Нижник) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник (Нижник) Тамара Ивановна

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

12.09.1925

Дата смерти

01.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1925

Отец: Нижник Иван Леонтьевич

Мать: Нижник Мария Ивановна

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.09.1948

Дочь: Стрельцова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Калечиц Михаил Иванович

Гродно, Гродненская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Калечиц Владимир Иванович

Отец ребёнка: Калечиц Михаил Иванович

Гродно, Гродненская область
Смерть
01.07.1987
Гродно, Гродненская область
Похороны
Неизвестно
Гродно, Гродненская область
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