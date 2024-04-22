Нижник (Нижник) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1925
Дата смерти01.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1925
Отец: Нижник Иван Леонтьевич
Мать: Нижник Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1948
Дочь: Стрельцова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Калечиц Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Калечиц Владимир Иванович
Отец ребёнка: Калечиц Михаил Иванович
Смерть
01.07.1987
Похороны
Неизвестно